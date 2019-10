Polizei Aachen

POL-AC: Korrektur zur Meldung "Heimliche Filmaufnahmen im Sonnenstudio" vom 30.10.2019

Aachen (ots)

Der Vorfall ereignete sich nicht wie in der Überschrift beschrieben im Sonnenstudio, sondern in der Schwimmhalle Süd in Aachen. Ich bitte diese Korrektur zu übernehmen. (fp)

