Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Pkw-Aufbrüche in der Spindelstraße

Osnabrück (ots)

Am Osterwochenende kam es in der Spindelstraße (Bereich in Richtung der Johannisstraße) zu zwei Pkw-Aufbrüchen. In der Zeit zwischen Samstagabend und Montagvormittag schlugen Unbekannte jeweils ein Fenster eines schwarzen Toyota Yaris und eines silberfarbenen BMW der Fünferreihe ein und verschafften sich so Zugang in die Innenräume. Aus dem BMW wurden keine Gegenstände entwendet, im Fall des Toyota versuchten die Täter vergeblich das Fahrzeug kurzzuschließen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203.

