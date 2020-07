Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hochdruckreiniger aus Betrieb geklaut

Gronau (ots)

Unbekannte entwendeten einen Hochdruckreiniger der Marke Dieker in Epe. Um in eine Lager- und Betriebshalle zu gelangen, hatten die Diebe ein Vorhängeschloss aufgebrochen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 4.000 Euro. Der Geschädigte gab als Tatzeitraum Freitag (26.06.), 10.00 Uhr, bis Samstag (27.06.), 09.00 Uhr an. Wie die Täter auf das umzäunte Firmengelände am Kottiger Hook gelangten, ist unklar. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

