Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Fahrraddiebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

In der Bahnhofstraße ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro entstand. Der 54-jährige Lenker eines Lkw hatte zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 57-jährige VW-Lenkerin verkehrsbedingt vor einer Ampel abbremsen musste und fuhr auf.

Aalen: Diebstahl von Mercedes-Stern

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde von einem in der Schopenhauerstraße geparkten Pkw Mercedes der Stern abgerissen und entwendet. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Rainau-Schwabsberg: Reifen zerstochen

An einem geparkten Daimler-Benz wurden zwischen Montagabend, 22.15 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr alle vier Reifen zerstochen. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum am Fahrbahnrand der Straße An der Eich abgestellt. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300.

Ellenberg: Auffahrunfall auf Autobahn

Auf der BAB 7 kam es am Montagvormittag gegen 11.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Fichtenau/Dinkelsbühl und Ellwangen kurz vor dem Virngrundtunnel im Bereich der dortigen Baustelle zu einem Rückstau. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender 44-jähriger Sattelzuglenker erkannte einen verkehrsbedingt langsam fahrenden Lkw mit Anhänger zu spät und fuhr auf. 8000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich Beethovenstraße/Rosensteinstraße missachtete am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr eine 62-jährige Mercedes-Lenkerin die Vorfahrt einer von rechts heranfahrenden 22-jährigen BMW-Lenkerin und kollidierte mit dieser. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Spraitbach: Pkw zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht vom 31.10. auf 1.11.2019 wurde in der Goethestraße ein geparkter Pkw Ford Focus zerkratzt. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Spraitbach unter Tel. 07176/6562.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Pedelec

Am Montagabend wurde zwischen 19.45 Uhr und 22 Uhr ein Pedelec der Marke Winora im Wert von ca. 1000 Euro entwendet, das mit einem Speichenschloss gesichert in der Franziskanergasse im Bereich der Musikschule abgestellt war. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkplatzrempler

Auf einem Kundenparkplatz in der Lorcher Straße parkten am Dienstag zwei Fahrzeuglenker gegen 12.15 Uhr gleichzeitig aus gegenüberliegenden Parkplätzen aus und kollidierten miteinander. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

