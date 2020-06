Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Zaisenhausen - Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Zaisenhausen (ots)

Nachdem ein 23 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend in Zaisenhausen beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw einen Außenspiegel abgefahren hatte, beging er Unfallflucht. Es wird vermutet, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Der Unfall ereignete sich um 21 Uhr auf der Hauptstraße in Zaisenhausen. Am geparkten Pkw entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Davon unbeeindruckt entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Mit der Hilfe von Zeugenaussagen konnte der Fahrer schließlich am Bahnhof gestellt werden. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Einfluss berauschender Mittel. Der 23-Jährige wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier Bretten verbracht.

