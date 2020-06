Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Online-Sprechstunde der Prävention des Polizeipräsidium Karlsruhe: Weitere Termine ab Juli

Karlsruhe (ots)

Nach dem Start der Online-Sprechstunden des Referat Prävention bietet das Polizeipräsidium Karlsruhe weitere Informationsvormittage und -nachmittage per Video-Chat an:

Donnerstag, den 09.07.2020, 10-11 Uhr: Online-Sprechstunde in türkischer Sprache zur Verkehrs- und Kriminalprävention! U.a. Info´s zu den Themen Kindersicherung im Pkw und Opferschutz/Gewalt

Donnerstag, den 16.07.2020, 14-15 Uhr: Thema Vater, Mutter, Kind & Drogen - Angebot der Polizei Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem Präventionsbüro Sucht

Mittwoch, den 22.07.2020, 10-11 Uhr: Thema Verkehrssicherheit - Sicher mit dem Pkw in den Urlaub

Bei Interesse, bittet die Polizei Karlsruhe um Anmeldung per E-Mail an karlsruhe.pp.praevention@polizei.bwl.de oder Tel. 0721/666-1201.

Die Teilnehmeranzahl ist auf 10 Anmeldungen begrenzt. Interessierte erhalten dann eine Einladung mit Link für den Video-Chat in Skype. Hierfür wird kein eigener Account, lediglich die Skype-Software auf dem PC, Laptop oder Handy benötigt.

Speziell für Anfragen zum Thema Einbruchschutz ist die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle unter 0721/666-1234 zu erreichen. Rufen Sie außerhalb der Bürozeiten an oder befinden sich unsere Fachberater gerade in einer Beratung, erhalten Sie einen Rückruf. Vor-Ort-Beratungen erfolgen nach vorheriger Terminabsprache. Auf Wunsch führen die Fachberater auch allgemeine Online-Beratungen per Video-Chat durch.

