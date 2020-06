Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendliche an Haltestelle sexuell belästigt

Karlsruhe (ots)

Eine Jugendliche wurde am Dienstagabend, als sie an einer Haltestelle auf eine Straßenbahn wartete, von einem Mann sexuell belästigt. Da der Täter bislang nicht ermittelt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen.

Die 16-Jährige stand gegen 19.20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle am Bahnhofplatz, als sie von einem ihr unbekannten Mann angestarrt wurde. Diese hatte eine Hand in seine Hose gesteckt und führte damit Bewegungen im Genitalbereich aus. Die Jugendliche zog sich daraufhin eine Jacke über und drehte sich um. Der Täter stellte sich in der Folge wieder in die Blickrichtung der 16-Jährigen und führte die Handlungen in seiner Hose fort. Als die Straßenbahn eintraf, stieg die Geschädigte in den Wagen ein und fuhr davon. Der Täter verlieb an der Haltestelle.

Bislang konnte die später eingeschaltete Polizei den Mann nicht ausfindig machen. Er wird als zwischen 30 und 40 Jahre alt und mit einer Größe von 175-180 cm beschrieben. Seine Statur war stämmig. Er trug dunkelbraune kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Das Gesicht war rundlich und er hatte einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer militärfarbenen Hose und einem dunkelgrauen T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Karlsruhe unter Telefon 0721 666-5555 erbeten.

