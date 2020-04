Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht in der Kottenschanze

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstag von der "Kottenschanze" gemeldet worden. Eine Anwohnerin teilte mit, dass ihr Pkw, der über Nacht vor dem Haus stand, von Unbekannten beschädigt wurde.

Demnach entdeckte die Frau am Dienstagmorgen an ihrem Skoda Fabia auf der Beifahrerseite am hinteren Kotflügel Eindellungen sowie Kratzer im Lack. Konkrete Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Den Spuren nach zu urteilen, könnte der Schaden durch ein motorisiertes Zweirad entstanden sein.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat in der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.20 Uhr, im Bereich Kottenschanze etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 gern entgegen. |cri

