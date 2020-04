Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Unfall: Baumfällung erforderlich

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Nach einem Unfall musste am Montag in der Friedhofstraße ein Baum gefällt werden. Der 37-jährige Fahrer eines Lastwagens war einem entgegenkommenden Auto ausgewichen. Dabei geriet der Mann mit seinem Gespann so nahe an die Friedhofsmauer, dass er mit dem Anhänger an einem Baum hängen blieb. Ein Ast riss ab und ein Teil des Baumstammes riss ein. Baumteile stürzten auf das Fahrerhaus des Lastwagens, so dass die Feuerwehr das Gefährt erst vom Holz befreien und den Baum fällen mussten. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt. |erf

