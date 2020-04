Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Fahrraddieb flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag hat die Polizei in der Lothringer Dell eine Verkehrskontrolle durchgeführt.

Dabei fiel den Beamten ein Radfahrer auf. Er fuhr zunächst auf die Kontrollstelle zu. Als er den Streifenwagen sah, dreht er plötzlich um und bog mit hoher Geschwindigkeit in einen unbefestigten Weg ab. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf. Nach etwa 200 Metern hielt der Radfahrer an und warf das Mountai-Bike weg. Der Unbekannte flüchtete in die angrenzenden Gärten und konnte unerkannt entkommen. Der Radler war dunkel gekleidet und trug einen Rucksack mit einem hellen Quersteifen bei sich.

Bei der Überprüfung des zurückgelassenen Herrenrades stelle sich heraus, dass es am 18. April 2020 aus einer Garage im südlichen Stadtgebiet gestohlen wurde.

Es handelt sich um ein schwarz-weißes Mountain-Bike der Marke "Bulls". Die Beamten stellten das Rad sicher. Es wird nach einer Spurensuche dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt.

Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, oder wissen, wer zwischen dem 18. und 28. April in Besitz eines solchen Rades gewesen ist werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |mhm

