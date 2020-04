Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wieder zahlreiche betrügerische Anrufe registriert

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Eine Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter schwappte am Montag über Enkenbach-Alsenborn. Der Polizei wurden am Nachmittag zahlreiche solcher Anrufe gemeldet. Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus. Sie versuchten den Angerufenen glauben zu machen, dass in der Nachbarschaft ein Einbruch stattfand und die Diebe festgenommen wurden. Man habe bei den Einbrechern Daten der Angerufenen gefunden, die man nun abgleichen müsse. Geschickt versuchten die Betrüger am Telefon ihre potentiellen Opfer auszufragen.

Die angeblichen Polizisten haben es auf Geld und Wertsachen abgesehen und versuchen es dem ausgesuchten Personenkreis auf betrügerische Art und Weise zu entlocken. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen die Masche und informierten die echte Polizei.

Das Polizeipräsidium Westpfalz warnt erneut vor dieser Betrugsmasche und weist daraufhin, dass im Telefondisplay eine gefälschte Vorwahlnummer zusammen mit der Notrufnummer 110 erscheinen kann. Die falschen Polizisten erkundigen sich, ob Wertsachen und Geld zuhause aufbewahrt werden und bieten an, die Wertgegenstände sicher bei der Polizei aufbewahren zu wollen.

Schützen Sie sich:

- Keine Auskünfte am Telefon! - Lassen Sie sich nicht einschüchtern oder drängen! - Geben Sie keine persönlichen Daten heraus! - Beenden Sie das Gespräch - legen Sie auf! - Notieren Sie, wenn möglich, Uhrzeit des Anrufes, den Namen des angeblichen Polizisten und sofern angezeigt auch die Telefonnummer. - Rufen Sie die örtliche Polizeidienststelle an; im Notfall die 110!

Merken Sie sich:

- Ein Polizist wird Sie nicht über die Notrufnummer 110 zuhause anrufen. - Die Polizei wird sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorten erkundigen. - Übergeben Sie niemals Wertsachen an fremde Personen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell