Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind zündelt am Waldrand

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Das hätte schlimm ausgehen können: Eine Radfahrerin beobachtete am späten Montagnachmittag einen Jungen, der an einem Weg entlang des Waldes zwischen Katzweiler und Hirschhorn mit Feuer "spielte". Offensichtlich hatte der Junge mit Feuer gezündelt, eine Polizeistreife entdeckte am Wegrand eine verkohlte Stelle. Der unbekannte Junge hatte sich bereits auf und davon gemacht.

Auch wenn im aktuellen Fall die Feuerstelle am Wegrand so isoliert gelegen war, dass ein Übergriff der Flammen in den Wald unwahrscheinlich gewesen wäre: Das Spiel mit dem Feuer ist kein Spaß! Aktuell besteht weiterhin eine erhöhte Waldbrandgefahr (wir berichteten: https://s.rlp.de/gf6Y8). Bitte klären Sie Ihre Kinder darüber auf. |erf

