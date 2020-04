Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt nicht beachtet

Kaiserslautern (ots)

Der 79-jährige Fahrer eines Pkw war am Montagmittag auf der Straße Lothringer Dell in Richtung Lauterstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer Frau, die auf der Lauterstraße in Richtung Erzhütten fuhr.

Es kam zu Zusammenstoß der beiden Autos. Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten sie an Ort und Stelle. Sie musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des anderen Wagens erlitt keine Verletzungen.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro. |mhm

