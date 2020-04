Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmorbrand rechtzeitig entdeckt

Kaiserslautern (ots)

Der Rauchmelder in der Wohnung einer 40-jährigen Frau in der Gerhart-Hauptmann-Straße hat am Montagmorgen Alarm geschlagen und somit möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Die Anwohnerin ging der Sache auf den Grund und entdeckte Rauch im Untergeschoß. Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Erkenntnissen kam es vermutlich zu einem Schmorbrand an der Heizungsanlage des Whirlpools.

Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere Tausend Euro. |mhm

