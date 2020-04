Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Unbekannter kracht in Zaun

Kaiserslautern (ots)

Irgendwann zwischen Freitagabend und Montagmorgen ist ein unbekannter Fahrzeugführer in der Daennerstraße in einen Zaun der Stadtbildpflege Kaiserslautern gekracht. Die Polizei geht davon aus, dass der Autofahrer die Daennerstraße in Richtung Mannheimer Straße fuhr. Aus aktuell nicht nachvollziehbaren Gründen kam der Fahrer von der Straße ab und donnerte in den Zaun. Die Beamten fanden Fahrzeugteile an der Unfallstelle. Sie vermuten, dass der Fahrer eines Opels für den Unfall verantwortlich ist. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

