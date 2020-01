Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall - Radfahrer wird schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochmittag (08.01., 13.15 Uhr) befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Lieferwagen die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Verler Straße. Kurz hinter dem Kreuzungsbereich zur Kaiserstraße beabsichtigte er nach rechts in die Zufahrt des Logistikzentrums der Deutschen Post abzubiegen. Ein in gleiche Richtung fahrender 61-jähriger Gütersloher befand sich mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße. Im Bereich der Einfahrt kam es zur Kollision, so dass der Radfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Der 61-jährige Radfahrer wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

