POL-MS: Handtasche aus unbeaufsichtigtem Kinderwagen gestohlen

Münster (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagnachmittag (06.06., 15:00 Uhr) in einem Geschäft an der Ludgeristraße eine Handtasche aus einem Kinderwagen.

Eine 41-jährige Münsteranerin hatte den Kinderwagen etwa zwei Meter von sich entfernt abgestellt. Die Handtasche der Frau lag dabei unbeaufsichtigt auf der Liegefläche. Als die 41-Jährige wieder auf den Kinderwagen zuging, bemerkte sie, dass ihre Tasche samt Geldbörse, Bargeld, Dokumenten, Handy und Schlüssel fehlte.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

