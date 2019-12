Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Eine Weinschorle

Edesheim (ots)

Angeblich eine Weinschorle führte zu einem Promillegehalt von 0,91 Promille bei einem 30-jährigen Autofahrer gestern Abend in der Jahnstraße. Weil er alkoholisiert war, aber nicht die 1,1 Promillegrenze erreichte, wurde lediglich ein Bußgeldverfahren eingeleitet und seine Fahrerlaubnis zunächst sichergestellt. Von der Bußgeldstelle erhält er in Kürze einen Bescheid in Höhe von 500.- Euro. Neben zwei Punkten in Flensburg muss er vier Wochen lang ohne Fahrzeug auskommen.

