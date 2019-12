Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Fahrt unter Drogeneinfluss im Parkhaus

Wörth am Rhein (ots)

Zeugen teilten der Polizeiinspektion Wörth am Dienstag, dem 17.12.2019, um 23.35 Uhr, mit, dass sich im Parkhaus am Bahnhof in Wörth zwei junge Männer verdächtig verhielten. Im Parkhaus stellten die Polizeibeamten ein fahrendes Auto fest, das einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der 18-jährige Fahrer des Fahrzeugs konnte Anhand der Beschreibung als eine der gemeldeten Personen verifiziert werden. Bei ihm konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogentest ergab Hinweise auf den Konsum von Cannabisprodukten, weshalb Fahrzeugschlüssel und Führerschein des 18-Jährigen sichergestellt wurden. Ihm selbst wurde eine Blutprobe entnommen.

