Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer fährt nach Unfall weiter

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 49-Jährige in Ahaus zugezogen. Die Ahauserin fuhr auf dem Radweg der Bahnhofstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ihr Fahrradlenker und der eines entgegenkommenden Radfahrers stießen gegen 13.45 Uhr zusammen. Dadurch kam die 49-Jährige zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der entgegenkommende Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, als er mitbekam, dass die Polizei informiert worden war. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260

