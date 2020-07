Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Betrunken auf E-Scooter

Ahaus (ots)

Ohne die erforderliche Versicherung für seinen E-Roller, aber dafür erheblich alkoholisiert, war am Donnerstagabend ein 39-Jähriger in Ahaus unterwegs. Da sich an dem Roller kein Versicherungskennzeichen befand, hielten Polizeibeamte den Ahauser an. Deutlicher Alkoholgeruch führte zu einem Atemalkoholtest. Das Ergebnis deutete auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 2,2 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Weiterfahrt wurde untersagt.

