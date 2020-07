Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Gußrost Scheibe eingeworfen

Borken (ots)

Mit einem Gußrost warfen noch unbekannte Einbrecher eine Fensterscheibe eines Gebäudes auf dem Gelände der SG Borken an der Straße Feldmark ein. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 09.15 Uhr. Nach dem derzeitigen Stand wurde nichts entwendet. Allerdings beschädigte das in den Raum hineinfallende Fenster einen Kühlschrank und verursachte Glasbruch in einem weiteren Kühlschrank. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

