Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter beraubt 31-Jährige und flüchtet in Bus - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Eine 31-Jährige kontaktiere die Polizei am Ostersonntag (12. April), nachdem sie von einem unbekannten Mann auf der Hövelstraße, Ecke Nienhausenstraße ausgeraubt wurde. Der unbekannte Mann mit ungepflegtem Erscheinungsbild forderte gegen 20.40 Uhr Geld von der Essenerin. Sie gerieten in Streit infolgedessen der Mann sie schlug und ihr an den Haaren zog. Anschließend flüchtete der Mann in einen Bus der Linie 140 oder 170 in Richtung Ernestinenstraße. Aufgrund von Sprachbarrieren gestaltete sich eine eindeutige Sachverhaltsaufnahme mit der leicht verletzten Frau als äußerst schwierig. Eine Behandlung durch einen Rettungswagen lehnte sie ab. Die eingesetzten Beamten konnten die weinende und aufgelöste Frau beruhigen. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief negativ. Er ist zirka 175-180 cm groß, zirka 35 Jahre alt und hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug eine blaue Jeans und ein weißes T-Shirt. Passanten, Nachbarn oder Fahrgäste des Busses, die einen Streit oder den Raubüberfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der 0201/829-0. /JH

