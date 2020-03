Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Versuchter Einbruch in Bäckerei - 5.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Tatzeit: 01.03.2020, 16:30 Uhr bis 02.03.2020, 06:40 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter versucht, in eine Bäckerei beim Baumarkt in der Kasseler Straße einzubrechen und haben einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro verursacht.

Die Täter versuchten zwei verschiedene Eingangstüren der Bäckerei aufzubrechen, die aber den Hebelversuchen standhielten. An den Eingangstüren entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

