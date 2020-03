Polizei Homberg

POL-HR: Morschen-Eubach - Einbrecher klauen Bier aus Feuerwehrgerätehaus

Homberg (ots)

Tatzeit: 26.02.2020, 18:00 Uhr bis 01.03.2020, 14:30 Uhr

Im Zeitraum von Mittwoch bis Sonntag sind unbekannte Täter in das Eubacher Feuerwehrgerätehaus eingebrochen und haben einen Kasten Bier gestohlen.

Die Täter hebelten ein Toilettenfenster auf und gelangten anschließend in den Küchenbereich Gerätehauses. Dort durchwühlten die Täter alle Schränke. Die Täter fanden eine Kiste Bier mit 11 Flaschen a 0,5 Liter der Marke Krombacher im Wert von 10,- Euro und entwendeten diese. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

