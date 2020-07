Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Widerstand geleistet

Rastatt (ots)

Nachdem eine gesundheitlich beeinträchtigte, 18 Jahre alte Vermisste am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in der Bahnhofstraße ausfindig gemacht werden konnte, sollte die Heranwachsende gegen 17.30 wieder in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. Ihr zwei Jahre jüngerer Freund war mit der Maßnahme nicht einverstanden und stellte sich den um Hilfe bemühten Ermittlern in den Weg. Im Zuge dessen kam es zu Widerstandshandlungen, bei denen glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzt wurde. Der 16-Jährige sieht nun trotzdem einem entsprechenden Strafverfahren entgegen.

