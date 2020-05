Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Nächtliche Diebe unterwegs

Celle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (14.05.20) brachen unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Kirchgasse einen Container auf und entwendeten ein Notstromaggregat. Sie versuchten offenbar auch, eine Rüttelplatte zu stehlen, was jedoch misslang.

In der gleichen Nacht stahlen Unbekannte vom Stadthaus in Bergen mehrere Kupferfallrohre in unterschiedlichen Längen. Bereits am Wochenende davor waren ebensolche Kupferrohre dort abhanden gekommen.

Die Polizei in Bergen geht von einem Tatzusammenhang aus.

Insgesamt entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Hinweise von Zeugen bitte unter 05051/47166-0.

