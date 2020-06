Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Polizeibekannter Randalierer fällt erneut auf

Borken (ots)

Eine 43-jährige Autofahrerin aus Borken traf am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr auf einen polizeibekannten Randalierer und Straftäter. Die Frau war auf den 36-Jährigen aufmerksam geworden, als dieser mit einem Fahrrad die Wöstenstiege befuhr. Da er auf die Frau einen hilfsbedürftigen Eindruck machte, hielt sie an und sprach ihn an. Der Täter reagierte sofort aggressiv. Er stellte sein Fahrrad quer, schrie die Frau an, holte einen Schraubenschlüssel aus seinem Rucksack und hielt diesen in der erhobenen Hand. Die Geschädigte setzte zurück, entfernte sich und informierte die Polizei. Polizeibeamten trafen den 36-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, kurz darauf an. In seinem Rucksack fanden sie einen Schraubenschlüssel und stellten diesen sicher. Ein Strafverfahren gegen den 36-Jährigen wurde eingeleitet.

