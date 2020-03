Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Mutmaßlicher Drogendealer kommt vor den Haftrichter

Duisburg (ots)

Bei einer Kontrolle am Montagabend (2. März, gegen 20 Uhr) an der Straße Am Finkenplatz hat die Polizei einen mutmaßlichen Dealer enttarnt. Auf den Cannabisgeruch angesprochen, der aus dem Auto drang, drückte der Beifahrer den Beamten ein Päckchen mit Cannabis in die Hände. Die Polizisten durchsuchten auf Anordnung des zuständigen Richters auch die Wohnung des Verdächtigen und von ihm genutzte Kellerräume. Sie stellten 650 Gramm Marihuana, eine Machete und eine größere Menge Bargeld sicher. Im Laufe des Nachmittags wird der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird unter anderem der illegale Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. (cd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell