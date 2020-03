Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Duisburg (ots)

Am späten Montagnachmittag (2. März, gegen 17:35 Uhr) haben zwei falsche Wasserwerker eine Seniorin im Hausflur ihres Wohnhauses an der Straße Am Inzerfeld abgepasst. Sie begrüßten die 83-Jährige mit den Worten: "Schön, dass Sie nach Hause kommen, wir haben auf Sie gewartet. Wir sind Mitarbeiter der Wasserwerke und müssen uns Ihre Wohnung ansehen." Die Verdächtigen griffen zu einer typischen Masche und ließen die Frau einen Wasserhahn im Badezimmer auf- und zudrehen. Währenddessen durchsuchten sie ihre Schränke und Schubladen. Später stellte die Duisburgerin fest, dass diverse Goldringe sowie eine Perlenhalskette aus ihrer Wohnung verschwunden waren. Die Verdächtigen sind beide etwa um die 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Sie trugen jeweils einen Blaumann und hatten einen Arbeitskoffer dabei. Einer der Männer hat graue Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203/2800 beim Kommissariat 32 der Polizei zu melden.(cd)

