Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Nach Unfall Vertuschungsversuch gestoppt?

Duisburg (ots)

Als Polizisten am Sonntag (1. März) um 22:35 Uhr am Einsatzort auf der Keithstraße eintrafen, waren mehrere Personen gerade dabei einen stark beschädigten Audi in eine Einfahrt in Richtung einer Garage zu ziehen. Sollte hier eine Unfallbeteiligung vertuscht werden? Das ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Der Unfallfahrer erklärte jedenfalls, er hätte doch nur mit seiner Familie die Seitenstraße frei räumen wollen, bevor man die Polizei alarmiert. Unbeteiligte Zeugen, die den Unfall und das Wegziehen des Wagens beobachtet haben, alarmierten sofort die Polizei.

Der 29 Jahre alte Fahrer hatte zuvor den nicht zugelassenen Audi aus einer Tiefgarage an der Netzestraße geholt. Als er dann von der Dessauer Straße nach rechts in die Keithstraße abbog, sollen die Bremsen nicht funktioniert haben. Der Wagen prallte vor eine Straßenlaterne und stieß mit einem geparkten Pkw zusammen. Der Duisburger verletzte sich dabei am Kopf und wurde vor Ort von hinzugerufenen Rettungssanitätern behandelt. Wem der Audi eigentlich gehört, konnte der Unfallfahrer nicht sagen. Er sei schon lange im Familienbesitz und zum Ausschlachten gedacht gewesen. Die Polizisten stellten Fahrzeug sowie Führerschein sicher und erstatteten eine Anzeige unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Verkehrsunfallflucht.

