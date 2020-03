Polizei Duisburg

POL-DU: Absage des Sicherheitstages für Senioren am 5. März 2020

Duisburg (ots)

Der Sicherheitstag für Senioren am 5. März ist vor dem Hintergrund des Corona-Virus abgesagt worden. Eigentlich hätte dieser am Donnerstag in der Zeit von 09:30 Uhr und 15 Uhr im Kleinen Prinzen stattfinden sollen. Die Absage erfolgte nach sorgfältiger Abwägung durch den Arbeitskreis Sicherheit für Senioren und Familien. Ziel der Veranstaltung wäre es gewesen, Senioren über die Möglichkeiten zur Sicherheit und Gesundheit zu informieren und sie zu sensibilisieren. Die Ausrichtung dieses Termins würde dem Sicherheits- und Gesundheitsgedanken widersprechen. Ein Nachholtermin ist zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr geplant. Ein genauer Termin steht derzeit noch nicht fest.

