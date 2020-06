Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Weiterer Werkzeugdiebstahl aus Firmenfahrzeug

Stadtlohn (ots)

Nach den bereits gestern gemeldeten Firmenfahrzeugaufbrüchen in Stadtlohn und Gescher wurde ein weiterer Diebstahl gemeldet. Sägen verschiedener Art waren die Beute an der Bohnenkampstraße in Stadtlohn. Unbekannte hatten die Hecktür an einem Firmenfahrzeug mittels "Schlossstechen" gewaltsam geöffnet und das Werkzeug entwendet. Die Tat muss sich in der Zeit von Montag, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 06.30 Uhr, zugetragen haben. Der Schaden wird mit insgesamt circa 2.000 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

