Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Werkzeuge aus Wagen entwendet

Stadtlohn (ots)

Auf Werkzeuge abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag in Stadtlohn. Die Täter verschafften sich auf zunächst unbekannte Weise Zugang ins Innere eines Firmenwagens, der an der Elisabethstraße parkte. Sie ließen eine Bohrmaschine und eine Flex der Marke Milwaukee mitgehen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 06.40 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

