Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer prallt auf Auto

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 48-jähriger Pedelecfahrer am Montag in Gronau zugezogen. Der Gronauer war gegen 15.40 Uhr mit seinem Rad auf der Hörster Straße unterwegs, als eine 20-jährige Autofahrerin seinen Weg querte. Die Gronauerin bog von einem Parkplatz nach links in Richtung Gildehauser Straße ab, als es zum Zusammenstoß kam. Der Pedelecfahrer stieß gegen den hinteren linken Teil des Autos und stürzte dabei zu Boden. Grundsätzlich hat an der Unfallstelle der Verkehr auf der Hörster Straße Vorfahrt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 1.000 Euro geschätzt.

