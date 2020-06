Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Dieb wird rabiat

Gronau (ots)

Geraubt hat ein Unbekannter am Montag gegen 22.00 Uhr einen geringen Geldbetrag in Gronau. Der Täter betrat durch eine offenstehende Tür ein Wohnhaus eines 52-Jährigen an der Bentheimer Straße und nahm aus seinem eigenen Rucksack Lebensmittel. Diese bot er dem Geschädigten als Pfand für Bargeld an. Auf einem Tisch liegendes Geld nahm der Unbekannte an sich, obwohl der Gronauer den Deal nicht eingehen wollte. Der Geschädigte gibt an, von dem Räuber in den Schwitzkasten genommen worden zu sein und einen Stoß gegen die Brust erhalten zu haben. Anschließend sei der Dieb durch den Garten geflüchtet. Zeugen beschrieben den Flüchtigen wie folgt: circa 170 cm groß, 40 - 45 Jahre alt, kräftige Statur, Bart und hellgraue Haare. Er sei mit einer schwarzen Cap, einer dunkelgrünen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Der Täter hatte ein ungepflegtes Äußeres und roch unangenehm. Als Fluchtrichtung nannten Zeugen den Bahnhof. Die Kripo in Gronau erbittet Hinweise unter der Tel. (02562) 9260.

