Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbrecher scheitern

Raesfeld (ots)

Stand gehalten hat eine Haustür am vergangenen Wochenende unbekannten Einbrechern in Raesfeld. Die Täter hatten vergeblich versucht, sie aufzuhebeln und in ein Wohnhaus an der Lammersmannstraße einzudringen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 04.50 Uhr, und Sonntag, 07.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

