POL-BOR: Legden - Polizei gesehen und weggerast

Legden (ots)

Sich und andere in große Gefahr gebracht hat ein Autofahrer am Freitag in Legden: Eine Funkstreife der Polizei befuhr gegen 22.20 Uhr die bevorrechtigte Straße Fliegenmarkt in Richtung B474, als sich ein Pkw vom Nordring näherte und der Streife die Vorfahrt nahm. Nur durch ein abruptes Bremsen konnten die Beamten eine Kollision vermeiden. Die Polizisten wendeten und folgten dem anderen Wagen nun - dieser hatte sich in Richtung Neustadt entfernt. Der Fahrer des Pkws erhöhte das Tempo erheblich, schaltete sein Abblendlicht aus und fuhr mit einer Geschwindigkeit von zeitweise mehr als 120 km/h weiter. Der Fahrer setzte seine Flucht vor der Polizei über die Straßen Neustadt und Mühlenbrey mit sehr hoher Geschwindigkeit fort. Dabei achtete er in keiner Weise auf Rechts-vor-links-Kreuzungen. Im Mühlenbrey war eine entgegenkommende unbekannte Autofahrerin gezwungen, ihr Fahrzeug in einer Engstelle anzuhalten. Der flüchtende Fahrer fuhr mit sehr hohem Tempo weiter über den Nordring und Asbecker Straße. Die Polizeibeamten hatten unterdessen über das Kennzeichen die Adresse des Halters ausfindig gemacht. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Als dringend tatverdächtig gilt ein 31 Jahre alter Legdener. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens im Mühlenbrey, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

