Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mauer eingerissen

Gronau (ots)

Eine Mauer riss ein unbekannter Fahrzeugführer in Gronau ein. Die circa 40 cm hohe Parkplatzeinfassung an der Enscheder Straße wurde auf einer Länge von circa drei Metern stark beschädigt und in Teilen auf den Fußweg gezogen. Die Tat trug sich in der Zeit von Sonntag, 20.00 Uhr, bis Montag, 08.15 Uhr zu. Der Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

