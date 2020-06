Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch scheitert

Bocholt (ots)

In ein Vereinsheim wollten Einbrecher am vergangenen Wochenende in Bocholt eindringen. Die Täter machten sich an mehreren Türen und Fenstern des Gebäudes zu schaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in die Räume am Hemdener Weg hineinzukommen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Montag, 08.20 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

