POL-BOR: Bocholt-Barlo - Nach Weg gefragt und onaniert

Bocholt (ots)

In schamverletzender Weise hat sich ein Unbekannter am Montag einer Radfahrerin in Bocholt-Barlo gezeigt. Die Frau war gegen 07.00 Uhr auf der Straße "Am Landgraben" aus Richtung "Zum Gur" kommend unterwegs, als ein Wagen unvermittelt neben ihr hielt. Der Täter erkundigte sich aus dem Fahrzeug heraus nach dem Weg und suchte das Gespräch. Im Verlauf ließ er die Seitenscheibe ganz herunter und onanierte sichtbar. Die Frau entfernte sich, der Wagen fuhr in entgegengesetzter Richtung weg. Der Exhibitionist war circa 35 bis 40 Jahre alt, hatte dunkle Haare und einen Dreitagebart, hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild und sprach mit niederländischem Akzent. Bei seinem Wagen handelte es sich um einen silberfarben lackierten Pkw der Mittelklasse mit niederländischen Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

