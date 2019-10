Polizei Mettmann

POL-ME: Mit zwei Promille am Steuer der Polizei in die Arme gefahren - Wülfrath - 1910105

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei am Dienstagmittag (22. Oktober 2019) die Trunkenheitsfahrt eines 55-jährigen Wülfrathers beenden konnte.

Gegen 13:15 Uhr hatte die Zeugin beobachtet, wie der Mann torkelnd über den Gehweg der Mettmanner Straße in der Innenstadt gegangen war und dabei sein Auto suchte. Mehrfach habe er die Fernbedienung an seinem Schlüssel betätigt, bis er durch das akustische Signal zur Entriegelung sein Fahrzeug schließlich finden konnte. Als der augenscheinlich erheblich alkoholisierte Mann in seinen Wagen einstieg und in Richtung Flandersbacher Straße davonfuhr, informierte die aufmerksame Zeugin folgerichtig die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief zunächst ergebnislos. Kurze Zeit später fuhr der 55-Jährige der Polizei jedoch dann sprichwörtlich in die Arme, als diese gerade an der Halteranschrift des von der Zeugin beschriebenen Autos ermittelte.

Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille (0,98 mg/l). Das blieb natürlich nicht ohne Konsequenzen:

Der Wülfrather musste mit zur Wache, wo zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Jegliches Führen eines führerscheinpflichtigen Fahrzeuges wurde dem 55-jährigen Wülfrather bis auf weiteres untersagt.

Die Polizei bedankt sich abschließend nochmals ausdrücklich bei der aufmerksamen Zeugin, da durch ihr vorbildliches Verhalten eine mögliche weitere Trunkenheitsfahrt und somit damit verbundene Gefahren für übrige Verkehrsteilnehmer verhindert werden konnten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell