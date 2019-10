Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Tiefgarage - Haan - 1910104

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Haan mit eigenen Pressemitteilungen / ots vom gleichen Tag bereits zeitnah berichtete, wurde diese am Montagmorgen des 21.10.2019, um 07.28 Uhr zur Tiefgarage Neuer Markt in Haan gerufen. Eine Anruferin hatte den Brand eines PKW gemeldet. Dies bestätigte sich vor Ort - allerdings hatte das Brandgeschehen offenbar bereits in der Nacht begonnen, so dass das Fahrzeug schon vollständig ausgebrannt war.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war zunächst außerhalb der Tiefgarage nur eine leichte Rauchentwicklung zu erkennen. Im Innern der Garage sah das aber ganz anders aus. Dort stellte ein Atemschutztrupp starke Verrauchung fest. Im hinteren Bereich der Tiefgarage konnte ein PKW gefunden werden, der vollständig ausgebrannt war. Da Anwohner berichteten, sie hätten in der Nacht Geräusche aus der Tiefgarage wahrgenommen, ist davon auszugehen, dass der Brand bereits mehrere Stunden alt war.

Durch das lange Brandgeschehen entstand erheblicher Schaden durch Rauch und Ruß. Mehrere andere PKW in der Tiefgarage waren ebenfalls betroffen, genauso wie einige Ladenlokale der Marktpassage, in welche der Rauch aus der Tiefgarage ebenfalls drang.

Die Feuerwehr Haan, die mit 25 Kräften im Einsatz war, führte nach Abschluss des Löschangriffs intensive Lüftungsmaßnahmen durch. Die Einsatzstelle wurde danach an die Polizei übergeben, welche ihre Ermittlungen zur Brandursache aufnahm. Dafür wurde der Brandort zunächst abgesperrt und beschlagnahmt.

--- aktuelle Fortschreibung ---

Der unmittelbare Brandort in der Tiefgarage konnte von den polizeilichen Brandexperten des Kommissariats 11 (KK11) aber erst am heutigen Dienstagvormittag (22.10.2019) genauer untersucht werden, nachdem die Tiefgarage zuvor ausreichend ausgekühlt, rauchfrei und auch für die polizeilichen Ermittler gefahrlos zu betreten war.

Bei ihren Untersuchungen zur Brandursache kamen die Kriminalisten zu dem Ergebnis, dass das Feuer an dem ursprünglich betroffenen PKW Hyundai I10 mit hoher Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt wurde. Hinweise auf den oder die Täter, Identität, Herkunft und Motiv gibt es aktuell noch nicht. Der entstandene Sachschade allein an dem total ausgebrannten, 10 Jahre alten Hyundai beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Durch Brand-, Rauch- und Rußschäden in der Tiefgarage, an anderen Fahrzeugen und in verrauchten anderen Gebäudeteilen dürfte sich der entstandene Gesamtschaden aber auf einen sehr viel höheren fünfstelligen Euro-Betrag summieren.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen zu dem Brandgeschehen ein. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Zusammenhang mit dem Feuer in der Tiefgarage stehen könnten, nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell