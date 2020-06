Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - E-Scooter sichergestellt

Heek (ots)

Ein herrenloser E-Scooter wurde der Polizei am Sonntag in Heek gemeldet. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Gleisweg fanden die Beamten gegen 17.30 Uhr das rote E-Fahrzeug mit der Bezeichnung Rolektro. Die Polizei in Ahaus bittet um Hinweise zur Herkunft des Elektromobils unter Tel. (02561) 9260. Ein Foto des E-Scooters wird dieser Meldung angehängt.

