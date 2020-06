Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Versprechen auf Gewinn überzeugt

Borken (ots)

Fast wäre ein Borkener auf das falsche Versprechen vom großen Gewinn hereingefallen: Das Telefon hatte am Freitag bei dem 75-Jährigen geklingelt - am anderen Ende der Leitung tischte eine Unbekannte dem Mann in offensichtlich überzeugender Weise eine frei erfundene Geschichte auf. Die Frau stellte einen Gewinn in Höhe von 157.000 Euro in Aussicht - doch die Sache hatte einen Haken, den die Kriminellen in ihr Lügenkonstrukt geschickt verpacken: Damit das Geld auch fließen kann, müsse der Gewinner "nur" eine Gebühr entrichten - dazu Gutscheine eines Internet-Versandhandels erwerben und die entsprechenden Codes durchgeben. Diese "Information" stammte von einer vorgeblichen dänischen Anwaltskanzlei, die der Borkener hatte anrufen sollen. Der Mann schenkte dem Glauben und suchte ein Geschäft auf, in dem es entsprechende Gutscheine gibt. Dort witterte eine Mitarbeiterin zur Recht den Betrug und konnte so noch gerade rechtzeitig verhindern, dass der Borkener einen finanziellen Schaden erlitten hätte Die Polizei erneuert vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls ihre Warnung: Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte den vollmundigen Versprechungen besser kein Gehör schenken und auflegen. Ausführliche Informationen zu dieser kriminellen Masche vermittelt unter anderem die Internetseite "www.polizei-beratung.de".

