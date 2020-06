Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - In Bauwagen eingebrochen

Heek (ots)

In einen Bauwagen sind Einbrecher in den vergangenen in Heek an der Nienborger Straße eingedrungen. Durch eine zuvor eingeschlagene Fensterscheibe des Wagens verschafften sie sich Zugang in das Innere und durchsuchten dort den Kühlschrank und andere Schränke. Beute machten die Unbekannten nicht, aber Absperrbaken warfen sie in die Dinkel. Die Tat trug sich in der Zeit von Donnerstag, 16.45 Uhr, bis Montag 08.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

