Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Absperrständer gestohlen

Bocholt (ots)

In einen Gastronomiebetrieb am Aasee in Bocholt sind Unbekannte eingebrochen. Zwischen Sonntag, 21.00 Uhr, und Montag, 17.00 Uhr, hatten die Täter sich mit Gewalt Zugang verschafft, indem sie einen Bauzaun aufschnitten. Im Inneren gelang es ihnen nicht, in den Kühlraum einzudringen. Die Einbrecher ließen zehn Absperrständer aus Metall mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

