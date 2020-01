Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verursacher hinterlässt rote Lackreste;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Verursacher hinterlässt rote Lackreste

Marburg: Auf einem Parkplatz in Höhe der Lebenshilfe in der Leopold-Lucas-Straße hinterließ ein Autofahrer am Donnerstag, 2. Januar, einen Schaden von 2000 Euro. Der Unbekannte fuhr bei einem missglückten Parkmanöver zwischen 6.30 und 11.20 Uhr hinten links gegen einen abgestellten grauen Ford Fiesta und kümmerte sich offensichtlich nicht weiter um den Vorfall. Die Polizei sicherte roten Lack, der dem Unfallverursacher zuzuordnen ist. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

