Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin übersieht Auto

Gronau (ots)

Verletzungen hat sich am Dienstag in Gronau eine 50-jährige Pedelecfahrerin beim Abbiegen in die Von-Steuben-Straße zugezogen. Die Gronauerin fuhr gegen 14.50 Uhr auf der Kaiserstiege aus der Innenstadt kommend in Richtung Heerweg, als ihr eine 20-jährige, ebenfalls in Gronau wohnende Autofahrerin entgegenkam. In der Einmündung stießen die Autofahrerin und die Pedelecfahrerin zusammen. Diese stürzte auf die Straße. Die Autofahrerin war an der Unfallstelle grundsätzlich vorrangberechtigt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Auf circa 1.000 Euro wird der Sachschaden an den Fahrzeugen insgesamt geschätzt.

