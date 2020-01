POL-SI: Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Am Dienstag, 14.01.2020, hat der Verkehrsdienst der Polizei Siegen-Wittgenstein in der Deuzer Straße die Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Es konnten insgesamt 99 Fahrzeuge gemessen werden, die schneller als die erlaubten 30km/h unterwegs waren. Besonders stach dabei der Fahrer eines PKW heraus, der statt der erlaubten 30 km/h mit 65 km/h unterwegs war. Nach Abzug der Toleranz erwartet ihn in der Regel ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte und ein Bußgeld in Höhe von 160,- Euro.

